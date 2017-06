Großbrand in Friedburger Sägewerk

Einen Großeinsatz haben zahlreiche Feuerwehren derzeit in Friedburg/Lengau an der oberösterreichisch-salzburgischen Landesgrenze. Eine Lagerhalle eines Sägewerks steht in Flammen.

Dort war am Nachmittag ein Kleintransporter in Brand geraten, in der Folge griffen die Flammen aber auf die Lagerhalle eines Sägewerkes über.

17 Feuerwehren im Einsatz

17 Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, zwei davon mit 20 Mann aus Salzburg. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.