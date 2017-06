Polizei sucht nach vermisster Linzerin

Die Polizei sucht eine 30-jährige Linzerin, die seit Anfang Juni vermisst wird: Christine Schwarz ist seit dem 2. Juni abgängig. Um Hinweise wird nun gebeten.

Die Frau soll zuletzt am 6. Juni in der Nähe der Dachsteinseilbahn in Obertraun und im Bereich der Koppenbrüllerhöhle am Wanderweg gesehen worden sein.

Polizei bittet um Hinweise

Eine Handypeilung verlief bislang negativ, da das Mobiltelefon der Vermissten ausgeschaltet ist, so die Polizei.

Privat

Die 31-Jährige aus Linz hat braune gelockte schulterlange Haare, wiegt 55-60 Kilogramm, ist etwa 165 Zentimeter groß und trägt eine Brille.

Hinweise werden von jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.