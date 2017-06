Sechsjährige von Rottweiler gebissen

Ein sechsjähriges Mädchen aus Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) ist am Montagnachmittag von einem Rottweiler gebissen worden. Das Kind wollte ihm ein Stöckchen zuwerfen.

Aus einem Spiel ist am Montagnachmittag bei der Pramwehranlage in Jechtenham in der Gemeinde Taufkirchen mit einem Schlag bitterer Ernst geworden. Das sechsjährige Mädchen hatte eine Hundebesitzerin beobachtet, die ihrem Rottweiler immer wieder Stöcke ins Wasser warf.

DPA, APA/Bernd Thissen

Das Tier holte das Holz aus dem Wasser und brachte es seinem 46-jährigen Frauchen. Das Mädchen warf dem Rüden dann selbst Stöckchen zu. Gerade als das Kind ein Holzstück in der Hand hielt, verbiss sich der Rottweiler im rechten Unterarm des Mädchens.

Nach zwei Minuten losgelassen

Weil der Rüde nicht mehr losließ, griffen Passanten ein. Erst nach zwei Minuten gelang es, dass das Tier von dem Kind abließ. Die Sechsjährige wurde verletzt ins Krankenhaus Schärding gebracht und dort stationär aufgenommen.