Rätselhafter Munitionsfund in Linz

Mehrere Pakete mit Munition, die in der Donau in Linz versenkt worden sind, geben der Polizei Rätsel auf. Ein Spaziergänger hatte die Pakete am Montag entdeckt.

Kurz vor Mittag hatte der Spaziergänger auf dem Urfahraner Jahrmarktgelände Abkühlung in der Donau gesucht und die Patronen entdeckt. Es handelt sich um Munition unterschiedlichen Kalibers, Jagdmunition, Munition für Halbautomatikwaffen und Pistolenmunition.

ORF

Taucher holte Munition ans Ufer

Ein Polizeitaucher holt die verschiedenen Packungen ans Ufer. Insgesamt handelt es sich um mehrere Hundert Schuss. Der Entminungsdienst entsorgte die Munition schließlich. Woher sie kommt und wer sie entsorgt hat - darüber herrscht völlige Unklarheit. Die Polizei vermutet, dass es sich möglicherweise um die Beute aus einem Einbruch handeln könnte, die der oder die Täter danach in der Donau versenkt haben.