Lebensgefährten erstochen: Urteil erwartet

Im Mordprozess gegen eine 41-jährige Linzerin wird am Montag voraussichtlich ein Urteil fallen. Die Frau soll im Juli des Vorjahres ihren Lebensgefährten erstochen haben - laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich. Die Beschuldigte spricht von einem Unfall.

Ein Leben geprägt von Gewalt und Sucht schilderte die 40-Jährige vor Gericht: Tabletten- und Alkoholabhängigkeit, häusliche Gewalt in der Kindheit und in früheren Beziehungen, Selbstverletzungen. Ihren 53-jährigen Lebensgefährten hatte sie vor einigen Jahren in einem Entzugsprogramm kennengelernt.

„Wollte mich selbst verletzten“

In der Tatnacht waren sowohl die Beschuldigte als auch ihr 53-jähriger Lebensgefährte schwer betrunken gewesen: Die Frau hatte fast zwei Promille Alkohol und verschiedene Medikamente intus, der Mann gar 2,8 Promille. Wie es zu dem tödlichen Stich kam, darüber gibt es zwei gegensätzliche Darstellungen.

Beim letzten Prozesstag erklärte die Beschuldigte, sie könne sich nicht mehr genau erinnern. Doch vermute sie, dass sie sich mit dem Messer selbst verletzten wollte. Ihr Lebensgefährte habe sie wohl davon abhalten wollen. Im Gerangel habe sie ihn dann tödlich verletzt. Zeugenaussagen decken sich damit nicht, und auch ihren eigenen, früheren Aussagen widersprach die Angeklagte beim letzten Prozesstag zum Teil.

Lebenslange Haft bei Mord

Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Mord, der Verteidiger sieht fahrlässige Tötung. Er hat für den Prozess am Montag die Ladung weiterer Zeugen beantragt. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen der Frau 20 Jahre, also lebenslange Haft.

