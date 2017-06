Paragleiter-Absturz: Frau blieb in Baum hängen

Unverletzt hat am Samstag eine 41-jährige Frau aus Nußdorf am Attersee den Absturz mit ihrem Paragleiterschirm überlebt. Sie blieb in 20 Meter Höhe in einem Baum hängen und konnte ihren Freund verständigen.

Die 41-Jährige startete ihren Paragleiterflug gegen 14.25 Uhr in Weyregg (Bezirk Vöcklabruck). Als sie kurz darauf plötzlich von einer Windböe erfasst wurde, stürzte sie hinab in ein Waldstück.

Verständigte Freund per Handy

Doch die 41-Jährige hatte Glück: In etwa 20 Meter Höhe blieb sie unverletzt in einem Baum hängen. Sie konnte nach ihrem Handy greifen und verständigte ihren Freund, der dann die Einsatzkräfte alarmierte.

Pixabay

Die Frau wurde nach kurzer Suche gefunden und gerettet, teilte die Polizei am Sonntag mit.