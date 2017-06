Stelzer soll Stellvertreter von Kurz werden

Der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz stellt die Partei auf neue Füße. Dafür soll auch sein Team weiter ausgebaut werden. Landeshauptmann Thomas Stelzer soll am Sonntagabend zum stellvertretenden ÖVP-Bundesparteivorsitzenden gewählt werden.

Am Sonntagabend soll die ÖVP-Riege der Vizeobleute ausgetauscht werden. Bisher waren das neben Kurz Klubchef Reinhold Lopatka, die neue Generalsekretärin Elisabeth Köstinger sowie Johanna Mikl-Leitner.

Drei Frauen als Vizes nominiert

Um 18.00 Uhr tagt der ÖVP-Bundesvorstand in Wien. Dabei soll Landeshauptmann Thomas Stelzer zum stellvertretenden ÖVP-Bundesparteivorsitzenden gewählt werden. Vorgeschlagen sind außerdem drei Frauen. Der prominenteste Name unter den Nominierten ist Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner (54). Dazu kommen laut ÖVP noch die Bregenzer Stadträtin Veronika Marte (35) sowie die steirische Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (37). Irmgard Griss wird nicht Teil des neuen Teams sein, heißt es.

ORF

Ebenfalls auf den Weg in Richtung Parteitag gebracht werden laut ÖVP am Sonntagabend die von Kurz gewünschten Änderungen der Parteistatuten. So wird Kurz ermöglicht, die Bundesliste der ÖVP ohne Zustimmung des Parteivorstands zu besetzen. Außerdem erhält der Parteichef ein Vetorecht gegen die Kandidatenlisten der Landesparteien für die Nationalratswahl. Generalsekretäre und Geschäftsführer der Partei kann Kurz im Alleingang bestellen und er soll „freie Hand“ für Regierungsverhandlungen und -team erhalten.