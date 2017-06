Von Auto erfasst: 14-Jähriger in Lebensgefahr

In Lebensgefahr schwebt ein 14-Jähriger, nachdem er am Samstagnachmittag in Linz von einem Auto erfasst wurde. Der Bursche dürfte laut Polizei die Straße bei Rot überquert und so von einem Autolenker übersehen worden sein.

Der 14-Jährige wollte Samstagnachmittag die mehrspurige Salzburgerstraße in Linz im Bereich der Kreuzung abseits der Zebrastreifen überqueren. Dabei dürfte er die stadteinwärts führenden Straßen noch bei stehendem Verkehr überquert haben. Auf den stadtauswärts führenden Fahrbahnen allerdings war der Verkehr bei Grüner Ampel in voller Fahrt, als der Bursch auf die Straße trat.

Mit 70 km/h erfasst: „kritischer Zustand“

Ein 25-jähriger Lenker konnte weder rechtzeitg ausweichen noch bremsen und erfasste den Schüler mit 70 Stundenkilometern. Der 14-Jährige wurde über den Wagen auf die Straße geschleudert.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Bursch in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, wo er nun auf der Intensivstation liegt. Laut Klinikum ist er lebensgefährlich verletzt, sei Zustand ist kritisch.