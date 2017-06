Wolfgangsee: Gekenterter Segler gerettet

Eine Bootsbergung am Wolfgangsee ist am Freitag für einen in Seenot geratenen 54-jährigen Segler aus St.Gilgen glimpflich ausgegangen. Ein Mitarbeiter einer Wasserschi-Schule und die Polizei Bad Ischl konnten ihm rasch zur Hilfe kommen.

Etwa eine halbe Stunde lang versuchte der 54-jährige Segler sein gekentertes Boot wieder aufzurichten, was wegen seiner nachlassenden Kräfte aber scheiterte. Ein Zeuge beobachtete das vom Ufer aus und verständigte die Polizei, sowie eine Wasserschischule aus St. Wolfgang ganz in der Nähe.

„Werde allmählich schwach“

Franz Hillebrand, von der Wasserschischule, und ein weiterer Helfer fuhren mit dem Motorboot hinaus auf den See zur Unglücksstelle, um dem gekenterten Segler zu helfen. „Er ist mit einer Schwimmweste beim Boot gehangen und sagte, er würde allmählich schwach werden.“

TVB St. Gilgen

Ansonsten sei der 54-Jährige aber unverletzt, rief der den Helfern zu, die ihn dann aus dem Wasser holten und das gekenterte Boot in Richtung seichteres Gewässer zogen.

Setzte seine Fahrt selber fort

In der Zwischenzeit war das Polizei-Boot mit Beamten der Polizei Bad Ischl eingetroffen, die halfen dem 54-jährigen Segler das gekenterte Boot wieder umzudrehen und stellten auch das Segel wieder auf. Zunächst wollten die Polizisten den Verunglückten nach St. Gilgen abschleppen, doch dieser lehnte ab und setzte seine Fahrt mit seinem wieder in Stand gesetzten Segelboot selber nach St. Gilgen fort.