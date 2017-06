Anwalt soll Geld veruntreut haben

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen Rechtsanwalt, der mehr als 100.000 Euro von Menschen veruntreut haben soll, für die er als Sachwalter eingesetzt war. Die Rechtsanwaltskammer hat Anzeige erstattet.

Für Beträge in der Höhe von insgesamt 159.000 Euro soll es keine Belege geben. Nachdem konkrete Vorwürfe an die Rechtsanwaltskammer Oberösterreich herangetragen worden seien, habe man eine Überwachung der Kanzlei des Anwalts durchgeführt, der alle Konten offenlegen musste, und dann den Fall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, so der Präsident der Rechtsanwaltskammer, Franz Mittendorfer: „Er konnte die Hintergründe nicht erklären und hat selber zugestanden, dass er die Gelder für private Zwecke genutzt hat.“

„Beschuldigter ist voll geständig“

Der Rechtsanwalt soll Gelder von fünf psychisch kranken oder geistig behinderten Menschen, für die er als Sachwalter eingesetzt war, für private Zwecke verwendet haben, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, Philip Christl, gegenüber dem ORF OÖ: „Der Mann ist grundsätzlich voll geständig. Er sagt, dass er private finanzielle Nöte gehabt hat und hineingerutscht ist.“

Der Beschuldigte hat inzwischen seine Berechtigung, als Rechtsanwalt arbeiten zu dürfen, zurückgelegt. Für den entstandenen Schaden werde man aufkommen, so Mittendorfer: „Ich gehe davon aus, dass wir die Schäden, so wie in der Vergangenheit bei derartigen Fällen auch, zur Gänze abdecken. Somit ist auszugehen, dass kein nachhaltiger Schaden entsteht.“

OeNB

„Anklage in Vorbereitung“

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Juristen seien soweit abgeschlossen, eine Anklage in Vorbereitung. Im Falle einer Verurteilung wegen Untreue drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.