Blau Weiß ohne Trainer: Schmidt bei Altach

Was ooe.ORF.at schon am Mittwoch als mögliches Szenario berichtete, wurde Realität. Altach schnappt den Linzer Blau Weißen vier Tage vor Trainingsstart Chefcoach Klaus Schmidt weg. Ried meldet den dritten Zugang aus Lustenau.

Klaus Schmidt weilte am Donnerstag bei Bundesligist und Europaleague-Starter Altach zur Vertragsunterzeichnung und soll am Freitag präsentiert werden. Der Sportliche Leiter der Blau Weißen, David Wimleitner, muss sich vier Tage vor Trainingsstart am Montag um einen neuen Coach bemühen.

Ausstiegsklausel mit Ablöse ermöglich den Wechsel

Den Wechsel nach Altach macht eine Ausstiegsklausel mit festgeschriebener Ablösesumme im Vertrag der Blau Weißen mit Klaus Schmidt möglich. Bei der Unterzeichnung des 2-Jahres-Kontraktes vor erst zwei Wochen war diese Ausstiegsklausel mit Ablöse eine Bedingung Schmidts für den Verbleib bei den Linzern.

Geld kommt in die Kasse – wer kommt als Coach zum Kultklub?

Der Wechsel Schmidt’s zum Europaleague-Starter nach Vorarlberg spült somit Geld in die Kassen des FC Blau Weiß Linz. Zumindest das ist aus Linzer Sicht positiv. Das wissen auch die möglichen Kandidaten diverser „Preisklassen“. Jetzt könnte Wimleitner sogar die Qual der Wahl haben - von Kühbauer bis Canadi, Schachner bis Schinkels, von Lederer über Schweitzer und Gludowatz bis Vastic oder Westerthaler. Das finanzielle Rahmenkonzept der Linzer wird jedenfalls die Selektion Wimleitners steuern.

Tatsächlich hat sich die Ausgangslage für die Trainer-Wahl der Blau Weißen gegenüber der Situation vor acht Monaten stark verbessert. Damals wollte beim Erste-Liga Schlusslicht als „heiße Kartoffel“ kaum ein Trainer Verantwortung übernehmen, „Interimscoach Wimleitner“ nach der Trennung von Willi Wahlmüller auf den Schleudersitz zu folgen, bis Schmidt gefunden war.

Derzeitiger Kaderstand beim FC Blau Weiß Linz (Stand Donnerstag, 8. Juni). Zugänge: Manuel Krainz (USK Anif), Manuel Hartl (SKN St. Pölten), Florian Templ (SV Mattersburg), Lukas Skrivanek (SK Sturm Graz) Bestehende Verträge, gezogene Optionen bzw. Vertrags-verlängerungen: Hidajet Hankic, Florian Maier, Felix Huspek, Daniel Kerschbaumer, Lukas Gabriel, Ante Anic, Jakob Kreuzer, Thomas Hinum, Stefan Haudum. Markus Blutsch, Christopher Cvetko Abgänge: Damir Mehmedovic (SKN St. Pölten), Rene Renner (SV Mattersburg), Thomas Goiginger (LASK), Christian Falk , Christopher Mandiangu

Negativ ist nun das eng bemessene Zeitfenster: Dass bis zum Trainingsstart am 12. Juni in dreieinhalb Tagen ein Coach für Blau Weiß gefunden wird, ist unrealistisch.

Im Talon für das Ja-Wort: Mitbestimmung bei weiteren Transfers

Hinsichtlich der Kader-Rekrutierung für die neue Erste-Liga-Saison sind die Linzer vor dem „Aderlass Schmidt’s zu Altach“ schon relativ gut unterwegs gewesen. Diese Planung trägt die Handschrift von Klaus Schmidt.

Weitere Verstärkungen sind angedacht und werden auf den neuen Trainer warten müssen, der ja in diese Fragen eingebunden werden soll. Was ein Talon für dessen „Ja-Wort“ sein könnte. Die neue Saison der Sky Go Erste Liga startet am 21. Juli.

Ried holt den dritten Zugang aus Lustenau

Nach Julian Wießmeier und Pius Grabher wechselt auch Peter Haring von Austria Lustenau zur SV Guntamatic Ried. Der 24-jährige Burgenländer hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. Die Leistungsträger Gebauer und Reifeltshammer verlängerten bei den Riedern.

„Peter Haring war 2016/17 im Team der Saison in der Ersten Liga. Er hat eine großartige Saison gespielt, war ein absoluter Führungsspieler und Leistungsträger in Lustenau. Ich bin sehr froh, dass er sich für die SV Guntamatic Ried entschieden hat. Stefano Surdanovic hat extrem gute Anlagen und eine ausgezeichnete Perspektive im Profi-Fußball. Er ist nach Arne Ammerer der zweite Spieler der Jungen Wikinger Ried, den wir zu den Profis holen. Das unterstreicht den Weg, dass wir wieder verstärkt mit eigenen Spielern arbeiten wollen“, erklärt SVR-Manager Fränky Schiemer.

„Ich habe mit Fränky Schiemer und Lassaad Chabbi sehr gute Gespräche geführt. Die Aufgabe, mit der SV Guntamatic Ried Meister in der Ersten Liga zu werden, hat mich extrem gereizt. Dieses Ziel ist klar vorgegeben. Für mich würde sich dann ein Traum erfüllen, denn ich wollte immer schon in der Bundesliga spielen“, sagt Peter Haring.

Gebauer und Reifeltshammer verlängern bei Ried

Torhüter Thomas Gebauer und Verteidiger Thomas Reifeltshammer halten der SR Ried trotz des Abstiegs aus der Tipico-Bundesliga in die Sky Go Erste Liga die Treue. Die beiden langjährigen Leistungsträger unterschrieben jeweils einen Zweijahresvertrag, gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Nach Arne Ammerer steigt mit Stefano Surdanovic ein weiterer Spieler von den Jungen Wikingern Ried zu den Profis auf. Surdanovic erhielt einen Vertrag für drei Jahre.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at