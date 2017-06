Suche nach Glück im Nordico

Die Suche nach dem Glück: Ein Thema, das sogar Wissenschafter in der Froschung in seinen Bann zieht. Dabei stellt sich immer wieder die gleiche Frage: Was macht uns glücklich? Das Linzer Stadtmuseum Nordico zeigt in einer neuen Ausstellung Wege zum Glücklich-Sein.

„Wege zum Glück“ lautet der Titel der neuen Ausstellung im Nordico. Dahinter verbergen sich nicht etwa abstrakte Thesen oder abgehobene philsophische Gedanken - es ist eine Schau, die das Publikum zum „Selber machen“ einlädt. Ganz nach dem Motto: „Erschaffe dir dein Umfeld selbst“.

Nordico/Zeichnungen von Hannah Kordes

„Man ist für sein Glück zum Teil eigens verantwortlich“, sagt Klaudia Kreslehner, Kuratorin der Ausstellung, „weil man ja dazu beitragen kann, seinen eigenen Weg zu finden und Dinge umzusetzen.“ So kann man beispielsweise sein Fahrrad im Stadtmusem selber reparieren oder bei einem Fotowettbewerb seinen persönlichen Glücksmoment einsenden.

„Gemeinsam ist alles leichter“

35 Projekte rund um Themen wie Nachbarschaft, nahhaltige Ernährung oder städtisches Garteln zeigen, wie einfach Glück gefunden werden kann und dass gemeinsam alles leichter geht. Die Ausstellung „Wege zum Glück“ wird Donnerstagabend offiziell eröffnet.

