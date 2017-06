Ein Toter bei Unfall mit Reisebus

Ein Frontalzusammenstoß hat Mittwochabend in der Leonfeldner Straße am Linzer Stadtrand ein Todesopfer gefordert. Ein 34-jähriger Autofahrer starb in seinem Wagen, nachdem er gegen einen Bus geprallt war.

Der Unfall ereignet sich im dichten Abendverkehr. Der 34-Jährige aus Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) war mit seinem Auto stadtauswärts unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und direkt gegen einen entgegenkommenden Reisebus fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw völlig deformiert, der Lenker schwer verletzt eingeklemmt. Zeugen des Unfalles leisteten ihm Erste Hilfe, darunter waren auch Krankenpfleger und Mitarbeiter der Rettung.

Businsassen blieben unverletzt

Sie wiesen auch die Feuerwehr und den Notarzt ein, als diese wenig später am Unfallort eintrafen. Obwohl der Mann rasch aus dem Wrack befreit werden konnte, erlag er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Insassen des Busses - eine australische Reisegruppe, die einen Ausflug nach Tschechien unternommen hatte, und der Busfahrer - blieben unverletzt. Der Unfall verursachte im dichten Abendverkehr umfangreiche Staus.