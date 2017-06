Schüler beschimpft: Lehrer zahlt 6.400 Euro

Für seine Schimpftiraden in der Schulklasse wird ein Lehrer aus dem Bezirk Kirchdorf 6.400 Euro zahlen. Das ist das Ergebnis eines außergerichtlichen Tatausgleiches, der am Donnerstag am Landesgericht Steyr beschlossen wurde.

Die Eltern eines zwölfjährigen Buben hatten Anzeige gegen den Pädagogen erstattet. Ihr Sohn habe nicht mehr schlafen können, er habe sich die Füße aufgekratzt. Der Grund: Der Lehrer habe die Schüler in der Klasse laufend heruntergemacht, angeschrien und beleidigt.

Alexas_Fotos/Pixabay

Quälen einer unmündigen Person

Der Gymnasiallehrer wurde daraufhin wegen Quälens einer unmündigen Person angeklagt, bei einer Strafandrohung von bis zu drei Jahren. Am Donnerstag fand am Landesgericht Steyr die Verhandlung statt. Der Lehrer übernahm die volle Verantwortung für die Beschimpfungen. Dadurch wurde ein außergerichtlicher Tatausgleich möglich.

„Noch nie dagewesener Fall“

Der Mann bezahlt 6.400 Euro, dafür gibt es keine gerichtliche Verurteilung. Dass ein Lehrer wegen eines entwürdigenden Unterrichts vor Gericht steht, sei übrigens - laut Landesschulrat - ein noch nie dagewesener Fall.