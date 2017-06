Chinesische Buddhastatue auf dem Krippenstein

Auf dem Krippenstein in Obertraun soll eine Kopie des 71 Meter hohen Buddhas von Leshan aufgestellt werden. Die deutlich kleinere Statue kommt aus der chinesischen Stadt Leshan, die wie Obertraun Welterbestatus hat.

Das innere Salzkammergut ist seit Jahren eines der beliebtesten Touristenziele von Gästen aus Asien. In Hallstatt klagen die Einwohner schon lange darüber, dass die Besuchermassen aus China oder Japan ihre Lebensqualität beeinträchtigen. Im Tourismus aber setzt man nach wie vor bei der Werbung auf die Gäste aus Asien.

Fannyss/Pixabay

Tourismus ist auch in China ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein bekanntes Ziele ist die Stadt Leshan, wo vor mehr als 1.000 Jahren eine 71 Meter hohe und 21 Meter breite Buddhastatue von Mönchen aus dem Fels geschlagen wurde. Leshan ist wie die Region Dachstein-Salzkammergut eine Welterberegion und hat sich für seine Partner in Österreich eine besondere Überraschung ausgedacht – eine Kopie der riesigen Buddhastatue, die derzeit Richtung Österreich unterwegs ist.

Zeichen für tolerante Gesellschaft

„Wie sie genau aussieht und was wir genau bekommen, wissen wir noch nicht“, sagte der Bürgermeister von Obertraun, Egon Höll (SPÖ), im Interview mit dem ORF Oberösterreich. Am 1. Juli soll eine Delegation aus Leshan im Salzkammergut eintreffen „und dann werden wir uns am Krippenstein anschauen, ob es einen Platz gibt, wo wir dieses wertvolle Gastgeschenk für unsere asiatischen Gäste würdig präsentieren können“, so Höll. Wo genau die etwa zwei Meter hohe Kopie der Buddhastatue ihre neue Heimat finden soll, konnte der Bürgermeister noch nicht sagen. Mit dem Aufstellen des Buddhas wolle man signalisieren, dass der Berg allen gehöre und „dass wir eine tolerante Gesellschaft sind“.

„Lassen uns unsere Heimat nicht verkitschen“

Höll hat das Geschenk auf seiner Facebook-Seite angekündigt und ist dort doch auf einige Kritik gestoßen. Unmut wurde daneben auch über die Vielzahl von Gästen aus Asien laut. „Diese Diskussionen nehme ich ernst. Dass wir zu viel haben, mag vielleicht für Hallstatt gelten – da maße ich mir kein Urteil an – aber bei uns in Obertraun und am Krippenstein haben wir sicherlich noch Platz für Touristen aus aller Herren Länder“, sagt Höll dazu. Und ergänzt, dass es auf dem Dachstein und dem Krippenstein „kein Disneyland“ geben dürfe – „verkitschen lassen wir uns den Krippenstein und unsere Heimat sicher nicht“.

