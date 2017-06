Zu lange Notarztwartezeiten im Bezirk Braunau

Der Landtagsabgeordnete Erich Rippl (SPÖ) klagt, dass vor allem in den südlichen Teilen des Bezirks Braunau die Notarztversorgung in den Abend- und Nachtstunden, wenn kein Hubschrauber mehr fliegen kann, schlecht sei.

Nicht besser werde die Situation auch durch den Umstand, dass an den Wochenenden nur noch der Hausärztenotdienst, der sogenannte HÄND, in Braunau und in Mattighofen ein Gebiet von 23 Gemeinden versorge. Im Akutfall komme es zu Wartezeiten von 30 bis 40 Minuten, so der Lengauer Bürgermeister Rippl.

Lange Wartezeiten für Unfallopfer

Immer wieder würden auch Feuerwehrleute und Rettungssanitäter berichten, dass sie Unfallopfer erst nach langer Wartezeit auf einen Notarzt aus einem Unfallfahrzeug bergen können. Eine Versorgung auf diesem Niveau könne in der heutigen Zeit nicht mehr sein, so Rippl im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Der Lengauer Bürgermeister und SPÖ-Landtagsabgeordnete Erich Rippl im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker:

Das könne so nicht sein, sagt Rippl. Er fordert jetzt im Zuge des Neubaus einer Rot-Kreuz-Stelle im nahe gelegenen Straßwalchen auf Salzburger Seite einen grenzübergreifenden Notarztstützpunkt für den nördlich Salzburger Flachgau und die südlichen Gemeinden im Bezirk Braunau.

Bürgermeister tun sich zusammen

Elf Bürgermeister haben sich laut Rippl diesem Anliegen bereits angeschlossen und wollen auch Druck ausüben. Am Donnerstag will der Abgeordnete die Problematik auch im Landtag ansprechen.

