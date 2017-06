Großbrand in Oberhofen am Irrsee

In Oberhofen am Irrsee ist am Dienstag das Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs völlig abgebrannt. Das Wohnhaus konnte vor den Flammen gerettet werden. Menschen wurden nicht verletzt und fast alle Tiere gerettet.

Der Brand in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) dürfte vom Heuboden ausgegangen sein und sich dann auf das gesamte Wirtschaftsgebäude des Roiderhofs ausgebreitet haben, sagt Franz Loibichler, Kommandant der Feuerwehr Oberhofen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand der Stalltrakt im Vollbrand. Seit Vormittag waren elf Feuerwehren aus Oberösterreich und Salzburg im Einsatz.

Bis auf ein Kalb konnten die rund 100 Feuerwehrleute fast 50 Tiere aus dem brennenden Stall retten.

Menschen wurden laut Feuerwehr bei dem Brand nicht verletzt, der 51-jährige Bauer und ein Arbeiter, die beide am Hof leben, hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ein Sohn, der ebenfalls am Hof lebt, sei nicht zuhause gewesen. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.