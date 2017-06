13-Jähriger rettete Vater das Leben

In Klaus an der Pyhrnbahn ist ein 13-jähriger Kajakfahrer aus Pattigham (Bezirk Ried) zum Lebensretter für seinen Vater geworden. Die beiden hatten eine Tour am Oberlauf der Steyr gemacht.

Der 47-jährige Vater kenterte jedoch in den Stromschnellen und kam nicht mehr an die Oberfläche. Sein Sohn schaffte es jedoch, den Bewusstlosen ans Ufer zu retten und wiederzubeleben.

Gerald Egelseer

Vorbeifahrendes Auto angehalten

Dann hielt der junge Lebensretter ein Auto an und bat darum, die Einsatzkräfte zu verständigen. Der Vater wurde ins Kirchdorfer Spital eingeliefert.