Alkolenker fuhr in Marathon-Ziel

Ein betrunkener Autofahrer ist am Pfingstwochenende bei einem Halbmarathon in Mondsee mit seinem Auto in den Zielbereich gefahren. Der Mann gefährdete dabei etliche Läufer, verletzt wurde aber niemand. Die Polizei stoppte den Lenker.

Der Halbmarathon war schon fast zu Ende, als der 28-jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Auto plötzlich auf der Laufstrecke auftauchte. Trotz einiger Verbotsschilder fuhr er auf die Strecke und dort neben den Läufern entlang ins Ziel. Die Polizei verfolgte ihn und konnte ihn danach anhalten.

1,84 Promille Alkohol im Blut

Ein Alkotest ergab 1,84 Promille Alkohol im Blut. Dem 28-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Laut Polizei wurde bei dem gefährlichen Manöver zum Glück niemand verletzt, obwohl der Betrunkene zwischendurch an einigen Läufern vorbeifuhr. Der Mann muss nun mit einigen Anzeigen der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft rechnen.