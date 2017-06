36-jährige Mutter kam bei Unfall ums Leben

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Montag bei einer Kollision mit einem Pkw in Alkoven (Bezirk Eferding) ums Leben gekommen. Ihr achtjähriger Sohn wurde verletzt. Der Lenker des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen, so die Polizei.

Der 48-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Linz-Land fuhr auf der Eferdinger Straße (B129) in Fahrtrichtung Eferding. Weil ihm der Fuß eingeschlafen sei, habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sagte der Mann später gegenüber der Polizei.

laumat.at / Matthias Lauber

Sein Wagen prallte frontal gegen den Pkw der 36-jährigen Mutter, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, die mit ihrem kleinen Sohn in der Gegenrichtung unterwegs war. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass der Wagen der Frau völlig demoliert und das Auto des Mannes schwer beschädigt wurde.

Frau starb noch an der Unfallstelle

Die 36-Jährige musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Obwohl sich Rettungskräfte und Notärzte um sie bemühen, erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr achtjähriger Sohn, wurde mit Verletzungen in die Kepler-Uniklinik, der 48-Jährige ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.