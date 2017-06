Hochbetrieb für Bergretter und Hubschrauber

Dreimal mussten Bergretter in den Bezirken Gmunden und Steyr-Land Wanderern zu Hilfe kommen. Ein 48-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau bekamen Kreislaufprobleme. Ein 56-jähriger erlitt einen Herzinfarkt.

Ein 56-jährige Pensionist aus Niederösterreich war am Freitagnachmittag mit seiner Ehefrau zu einer Wanderung im Reichraminger Hintergebirge (Bezirk Steyr-Land) rund um den Hochkogel aufgebrochen. Das schwülheiße Wetter könnte ein Grund gewesen sein, dass der Mann Kreislaufprobleme bekam, so eine Vermutung der Einsatzkräfte. Er hatte über Atemnot geklagt, ging aber weiter bis zur Anlaufalm, so die Angaben der Ehefrau gegenüber der Polizei.

Dort aber erlitt der 56-Jährige eine Herzattacke und brach zusammen. Die Hüttenwirtin holte Hilfe. Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 brachte den 56-Jährigen ins Klinikum Mostviertel nach Waidhofen/Ybbs (NÖ).

Bergrettung Obertrtaun/Platzl Hannes

48-Jähriger brach bewusstlos zusammen

Der Rettungshubschrauber Christophorus 6 flog Samstagmittag auf den Dachstein (Bezirk Gmunden). Ein 48-jähriger Grazer war mit seiner Lebensgefährtin und Bekannten laut Bergrettung zu Fuß zur Mittelstation der Dachsteinseilbahn unterwegs. Sie wollten in die Eishöhlen, hieß es.

Kurz vor diesem Ziel klagte der Mann über stechende Schmerzen im Brustbereich und brach kurz darauf bewusstlos zusammen. Nach der Erstversorgung durch Helfer der Bergrettung Obertraun konnte der 48-Jährige ins Spital geflogen werden.

Studentin verließen Kräfte

Und im Kletterpark „Beisteinmauer“ in Trattenbach in der Gemeinde Ternberg (Bezirk Steyr-Land) verließen eine 25-Jährige die Kräfte. Die 25-jährige Studentin aus Linz hatte mit zwei Freunden auf der sogenannten Mammuttour, welche den höchsten Schwierigkeitsgrad „E“ hat, bereits mehrere Klettersteige bewältigt. Auf einem weiteren konnte sie dann nicht weiter. Einer der Kletterpartner holte Hilfe.

Der 26-jährige Mann aus Wolfern durchstieg den Klettersteig und verständigte die Bergrettung Losenstein/Steyr. Als vier Bergretter dann bei der 26-Jährigen ankamen, hatte sie sich soweit erholt, dass sie wieder klettern die Tour mit ihren Helfern beenden konnte.