Attersee: Lungenautomat vereiste - Notaufstieg

Ein Ehepaar aus Wels ist am Samstagvormittag bei einem Tauchunfall im Attersee verletzt worden. In etwa 25 Meter Tiefe vereiste plötzlich der Lungenautomat des Mannes. Obwohl ihm seine Frau zu Hilfe kam, war ein Notaufstieg nötig.

Das Ehepaar war gegen 11.00 Uhr in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) beim Tauchplatz Föttinger abgetaucht. In etwa 25 Metern kam es dann zu dem Zwischenfall, so die Angaben des Paares gegenüber der Polizei. Der Lungenautomat des 46-jährigen Mannes vereiste plötzlich. Seine 42-jährige Ehefrau gab ihm sofort ihren zweiten Atemregler, trotzdem machte der Mann einen Notaufstieg, hieß es.

pixabay.com

Taucher brachten Paar ans Ufer

Auch die 42-Jährige tauchte offenbar schnellstens auf, denn die beiden wurden laut Polizei von anderen Tauchern ans Ufer gebracht und mit Sauerstoff versorgt. Der Rettungshubschrauber C6 flog den Mann in das Salzkammergut-Klinikum nach Vöcklabruck. Seine Frau wurde von einem Fahrzeug des Roten Kreuzes ins Spital nach Vöcklabruck gebracht.

Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt, so die Polizei am Samstag. Bei den beiden Welsern soll es sich um erfahrene Taucher handeln.