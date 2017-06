Frau fand Schwiegermutter tot am Pool

In Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) hat am Freitagabend eine Frau beim Heimkommen ihre Schwiegermutter leblos am Rand des hauseigenen Swimmingpools aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Als die Frau am Freitagabend nach Hause kam, sah sie ihre Schwiegermutter leblos auf der Umrandung des Schwimmbeckens liegen und rief sofort einen Notarzt. Die Rettung und ein Notarzthubschrauber trafen wenig später bei dem Haus in Wallern ein, so die Polizei am Samstag gegenüber Radio Oberösterreich. Sie konnten allerdings nur noch den Tod der 68-jährigen Schwiegermutter feststellen.

Staatsanwalt: Fremdverschulden ausgeschlossen

Laut Polizei war sie davor alleine zuhause und reinigte den hauseigenen Swimmingpool. Dabei dürfte ihr offenbar etwas zugestoßen sein. Denn als ihre Schwiegertochter sie auffand lag sie am Beckenrand, ihr Kopf jedoch im Pool unter Wasser. Die 68-Jährige war ertrunken. Die Staatsanwaltschaft schließt Fremdverschulden aus, daher wird die Leiche nicht obduziert.