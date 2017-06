Vorwärts Derby-Sieger. Neun Tore in Wels

Erst in der Schlussphase erzielt Vorwärts in der RL-Mitte zwei Tore gegen Stadl-Paura. Gurten und Grieskirchen spielen auswärts Remis. Niederlagen setzt es für St. Florian und die LASK Jrs. OÖ-Liga: WSC Hertha - Vöcklamarkt 2:7.

80 Minuten läuft das OÖ-Regionalliga-Derby der Vorwärts-Elf gegen Stadl-Paura torlos in der altehrwürdigen Vorwärts-Arena. Erst in der Schlussphase schlägt das Pendel zugunsten der Gastgeber aus, die noch zwei Tore erzielen und als Derbysieger vom Platz gehen.

Vorwärts – Stadl-Paura 2:0 (0:0) - Tore: 81,/Efendioglu, 91,/Bader

Kämpferische Gurten-Kicker holen 0:2-Rückstand auf

Klagenfurt und Gurten liefern sich einen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber erzielen in der Wörthersee-Arena aber die Führung vor der Pause und erhöhen danach auf 2:0, ehe Gurten aufdreht und sich zum verdienten 2:2 kämpft.

Klagenfurt – Gurten 2:2 (1:0)- Tore: 23./Djabrailov, 71./Amponsah; 74./ M.Feichtinger (Elfer), 84./Schnaitter;

Grieskirchen nach 2:0-Führung und Rückstand noch 3:3

2:0 hat Absteiger Grieskirchen in Deutschlandsberg schon geführt, ehe die Gastgeber kurz vor der Pause den Anschlusstreffer und kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich erzielen können. Zwei Minuten vor Schluss gerät Grieskirchen vermeintlich auf die Verliererstraße, nachdem Hoti schon in der 59. Minute mit Gelb/Rot vom Platz musste. Aber die Grieskirchner zeigen Moral und erzielen in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich.

Deutschlandsberg- Grieskirchen 3;3 (1:2) - Tore 39./Kluge, 50./Zisser, /88. Wotolen; 21./Kerekov, 32,/Edin Hodzic, 94./Lindorfer. Gelb/Rot: Hoti/59./Grieskirchen

Heimniederlagen für die LASK Juniors und St. Florian

Die LASK Juniors müssen sich daheim gegen Gleisdorf über eine 0:1 Niederlage durch ein Tor in der 55. Minute ärgern. St. Florian kann nach einer 2:0-Pausenführung der Gäste aus Lafnitz mit dem Ehrentreffer nur noch Ergebnis-Kosmetik betreiben.

Pasching/LASK Jrs. – Gleisdorf 0:1 (0:0)

St. Florian – Lafnitz 0:2 (0:2) - Tore: 19./Tieber, 40./Fijuzec; 89./Mittermayr. Gelb/Rot: Kadic /54/St.Florian

Weitere Ergebnisse der RL-Mitte,/29. von 30 Runden

Wolfsberg –Allerheiligen 1:5 (0:1)

Sturm A. – Weiz 3:2 (1:1)

Hartberg – Kalsdorf 2:0 (1:0)

Hartberg steht als Meister und Aufsteiger in die Erste Liga fest.

OÖ-Liga, 29. von 30 Runden

Neun Tore bei WSC-Hertha gegen Vöcklamarkt

Den Vogel schießen am Freitagabend die Meister und Aufsteiger aus Vöcklamarkt bei WSC Hertha ab. Zur Pause führt Vöcklamarkt in Wels schon 3:0, nach einer Stunde 5:0, am Ende steht es 7:2 für VM.

Abstiegskampf reduziert sich von von sechs auf zwei Gefährdete neben Fixabsteiger St. Martin/Mkr.

Vor dieser vorletzten Runde waren neben Fixabsteiger St. Martin im Mühlkreis gleich sechs Klubs vom Abstieg bedroht. Freitagabend konnten sich Weißkirchen mit einem Punkt gegen Bad Schallerbach und Neuhofen mit einem Remis gegen Gmunden retten.Dazu feierte Perg den rettenden 2:1-Sieg gegen Micheldorf.

Bad Ischl hat vor dem Samstagsmach gegen den FC Wels drei Punkte mehr am Konto wie Bad Schallerbach am vorletzten (Abstiegs-) Platz. Für die Ischler spricht aber das um zehn Tore bessere Torverhältnis gegenüber den Schallerbachern.

Packendes Abstiegs-Fernduell in der letzten Runde der Bad Schallerbacher gegen St. Marienkirchen/Polsenz

Bad Schallerbach bleibt nach dem 1:1 in Weißkirchen noch der Funken einer Chance am kommenden Freitag im Derby gegen WSC Hertha, das gewonnen werden muss. Der Mitbewerber um den Abstieg ist St. Marienkirchen, das zwei Punkte besser als Schallerbach gestellt ist und daheim den SV Gmunden empfängt.

Freitagabend-Ergebnisse

St. Marienkirchen/P – Donau 2:2 (2:1)

Neuhofen/Ried – Gmunden 2:2 (1:1)

WSC Hertha – Vöcklamarkt 2:7 (0:3)

Weißkirchen – Bad Schallerbach 1:1 (0:0)

Wallern – St. Martin/M 1:0 (1:0)

Perg – Micheldorf 2:1 (1:0)

Samstag

17:00 Bad Ischl – FC Wels

17:00 Edelweiß –Oedt

