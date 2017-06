Festivalzeit im Mühl- und Innviertel

Mit den sommerlichen Temperaturen beginnt auch die Festivalzeit. Und so dreht sich im Inn- und im Mühlviertel am bevorstehenden Pfingstwochenende alles um Musik, wenn auch in ganz unterschiedlicher Weise.

Mozart im Kuhstall fördert anscheinend die Milchproduktion. Sagt man. Was das mit Jazz zu tun hat? Alles, wenn es nach Paul Zauner geht. Der jazzende Biobauer ist zu 100 Prozent davon überzeugt, dass seine Schweine nur deswegen so hervorragend gedeihen, weil sie mit Jazz aller Stilrichtungen aufwachsen.

Schwerpunkt auf jung

Das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man alljährlich auf dem eigenen Bauernhof ein dreitägiges Jazzfest veranstaltet. „Jazz am Bauernhof“ lautet der Untertitel zu den Inntönen. Heuer ist, so Festivalleiter Paul Zauner, den jungen Musikern ein Schwerpunkt gewidmet: „Man hat oft das Gefühl, sie haben mehrere Leben als Jazz-Musiker gelebt. Sie sind zwar jung, aber schon sehr reif.“

inntöne

Chöre im Mittelpunkt von Freistadt

Die Stimmen junger Musiker stehen auch in Freistadt im Mittelpunkt. Beim Stimmenfestival Freistadt dreht sich alles um den vielstimmigen Gesang, also um Chöre. Die Faszination dahinter? „Vielstimmiger Gesang kann man alleine nie erreichen. Es ist ein Produkt, das entsteht, wenn mehrere dasselbe wollen“, sagt der Obmann des Stimmenfestival Freistadt, Peter Wiklicky. Beide Festivals, Jazz im Innviertel, Chormusik in Mühlviertel, dauern bis kommenden Sonntag.

