Verletze nach Explosion in Tischlerei

Seit Freitagfrüh stehen elf Feuerwehren in Gaspoltshofen bei einem Brand einer Tischlerei im Einsatz, und die Zahl der Rettungskräfte wird immer mehr. Zu Mittag gab es Informationen, dass durch eine Explosion bis zu fünf Menschen schwer verletzt worden sein könnten.

Die Feuerwehren waren gegen 7.00 Uhr zu dem Brand in der Tischlerei ausgerückt. Im Holzspänesilo war Feuer ausgebrochen. Zunächst waren fünf Wehren an der Einsatzstelle, dann wurden sechs weitere nachalarmiert. Weil das Ausräumen des Silos so aufwendig sei, wie es hieß.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Doch zu Mittag dürfte irgendetwas schief gegangen sein: Es kam zu einer Explosion, mehrere Feuerwehrleute wurden offenbar von einer Stichflamme erfasst. Laut Rotem Kreuz waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Es ist von mindestens drei Verbrennungsopfern die Rede - laut unbestätigten Meldungen könnten es bis zu fünf sein. Der genaue Unglückshergang ist noch nicht bekannt.