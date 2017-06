170 Autofelgen aus Garage gestohlen

In Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) haben unbekannte Täter 170 Alufelgen aus einer Garage gestohlen. Eine Firma hatte die verpackten Autoteile dort gelagert. Der Diebstahl wurde erst sehr spät entdeckt.

In der landwirtschaftlichen Garage waren nicht nur 170 originalverpackte Alufelgen gelagert, sondern auch mehrere alte Autos. An letzteren waren der oder die Täter nicht interessiert, aber an den Felgen sehr wohl. Sie zwängten einen Stahlring am Eingangstor auf und gelangten so in das Innere der Garage

Schaden ist beträchtlich

Womit sie die schwere und durchaus platzgreifende Beute abtransportierten ist unklar. Und auch die Frage nach dem Wann ist noch nicht beantwortet. Der Diebstahl könnte bereits am 10. Mai verübt worden sein, er wurde aber erst jetzt entdeckt. Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Der Schaden ist beträchtlich.