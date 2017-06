Land OÖ sucht Pflegeeltern

In Oberösterreich werden Pflegeeltern gesucht. Aktuell werden knapp 1.900 Kinder in Oberösterreich nicht in der eigenen Familie betreut, sondern in sozialpädagogischen Einrichtungen oder von Pflegeeltern.

Grund dafür sind etwa familiäre Krisen oder belastende Lebenssituationen. Nun möchte man den Anteil der Kinder die von Pflegeeltern betreut werden um 100 Pflegeplätze erhöhen.

740 Kinder leben bei Pflegefamilien

Für viele Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können, seien etwa Wohngruppen in Einrichtungen gut geeignet, es gebe aber auch Kinder die noch stärker ein familiäres Umfeld bräuchten, hieß es beim Pressegespräch mit Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).

Von den rund 1.900 Kindern, die oberösterreichweit außerhalb ihrer eigenen Familie betreut werden, würden aktuell 740 bei Pflegefamilien leben, den Anteil möchte man um 100 Plätze erhöhen, so Gerstorfer: „Das ist eine Zielsetzung, die uns sehr wichtig ist, weil es aus der Erfahrung heraus schon eine sehr willkommene, gute und richtige Form der Betreuung und des Aufwachsens ist, wenn die jungen Menschen bei Pflegeeltern aufwachsen können.“

APA

Kosten in Pflegefamilie um 40.000 Euro niedriger

Außerdem sei der Kostenaufwand für die Behörden geringer, so Gerstorfer. Ein Platz für ein Kind in einer Pflegefamilie koste bis zu 20.000 Euro im Jahr, einer in einer Einrichtung hingegen bis zu 60.000 Euro. Nun versuche man, durch Information Pflegeeltern zu finden, dazu Reinhold Rampler, Vizeleiter der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich: „Zum einen müssen wir deutlich machen, dass es verschiedene Formen von Pflege gibt. Dass es nicht nur ein Aufwachsen von einem sehr kleinen Kind über 18, 20 Jahre gibt, sondern dass es auch familienbegleitende Pflege geben kann, dass es eine Pflege auf Zeit ist oder auch eine die Pflege eines Kindes aus anderen Kulturen.“

„Starkes Unterstützungsnetzwerk für Pflegeeltern“

Und: Es gebe ein starkes Unterstützungsnetzwerk für Pflegeeltern durch die Kinder- und Jugendhilfe so Rampler. Pflegeeltern bekommen pro Pflegekind zwischen 480 und 570 Euro Pflegegeld im Monat, im Fall einer durch das Land ermöglichten Anstellung kommen dann noch weitere 430 Euro dazu.

Link: