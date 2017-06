Neue „Agrar-Bildungszentren“ in OÖ

In Oberösterreich werden weiter landwirtschaftliche Fachschulen zu „Agrar-Bildungszentren“ zusammengelegt. Aktuellstes Vorhaben ist die geplante Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Fachschulen Mistelbach bei Wels und Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen).

Die landwirtschaftliche Fachschule Mistelbach bei Wels mit dem Schwerpunkt Haushaltsmanagement ist bisher hauptsächlich von jungen Frauen besucht worden. Jene in Waizenkirchen mit der Fachrichtung Landwirtschaft hauptsächlich von jungen Männern. Am künftigen gemeinsamen Standort in Waizenkirchen will man ab 2022 die Angebote für beide Geschlechter zusammenführen, das werde immer notwendiger, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP): „Weil wir aus den anderen Agrarausbildungszentren sehen, dass Mädchen andere Ausbildungen verlangen.“

ORF

„Kostenersparnis durch weniger Klassen“

Die geplante Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Fachschulen Mistelbach und Waizenkirchen habe aber auch wirtschaftliche Gründe, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). So wären an beiden Standorten Sanierungs -und Investitionsvorhaben in der Höhe von 25 Millionen Euro notwendig gewesen. Für die Investition in nur einen Standort seien jetzt hingegen 20 Millionen Euro veranschlagt. Mit Einsparungen rechnet Stelzer aber auch im laufenden Betrieb: „Weil wir natürlich auch mit insgesamt weniger Klassen das Angebot legen können und uns damit pro Jahr rund eine halbe Million Euro einsparen werden.“

350 Schüler in Waizenkirchen

Das neue Agrar-Bildungszentrum Waizenkirchen soll für rund 350 Schüler ausgelegt werden, mit 200 Internatsplätzen. Und, in der klassischen Region des Gemüseanbaus soll demnach der Feldgemüsebau einen Schwerpunkt bilden. Das künftige Agrar-Bildungszentrum Waizenkirchen soll 2022 eröffnet werden. Es ist die jüngste Entwicklung bei der Zusammenlegung landwirtschaftlicher Fachschulen in Oberösterreich. Schon im Herbst diesen Jahres soll das Agrar-Bildungszentrum Hagenberg öffnen, bereits zusammengelegt sind die Fachschulen Wels und Lambach zum Agrar-Bildungs-Zentrum Lambach und die Fachschulen Weyregg und Altmünster zum Agrar-Bildungszentrum Salzkammergut.

Insgesamt besuchen etwas mehr als 3.000 Schüler die aktuell 17 landwirtschaftlichen Fachschulen und Agrar-Zentren in Oberösterreich, Tendenz leicht steigend.