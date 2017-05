Professionelle Ladendiebe gefasst

Im Bezirk Ried hat die Polizei zwei professionelle Ladendiebe geschnappt. Die beiden Rumänen hatten nicht nur Diebesgut im Wagen - sondern auch präparierte Kleidungsstücke für ihre Diebstähle.

Der 44-jährige Rumäne und sein 19-jähriger Sohn waren in Mühlheim am Inn in eine Kontrolle der Polizei geraten. Die Schengenfahnder nahmen das Auto der beiden unter die Lupe und entdeckten rasch größere Mengen an Lebens- und Kosmetikartikel. Rechnungen dafür konnten die beiden nicht vorweisen.

Speziell angefertigte Unterzieh-Bekleidung

Dafür entdeckte die Polizei in ihrem Auto speziell angefertigte Unterzieh-Bekleidung, in der man die Beute rasch verstecken kann. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass Vater und Sohn mehrere Ladendiebstähle in verschiedenen Märkten verübt haben. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.