Mai war einer der wärmsten in Messgeschichte

Der zu Ende gehende Mai war seit Jahren wieder einmal warm, sonnig und verhältnismäßig trocken. Österreichweit gab es um 15 Prozent mehr Sonnenstunden, der sonnenreichste Ort liegt auch in Oberösterreich.

Den Spitzenwert im Mai gab es am Dienstag mit rund 31 Grad. Alles in allem war dieser Monat einer der 25 wärmsten Maimonate der Messgeschichte, und die geht 250 Jahre bis 1767 zurück, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Sebastian Kahnert

Warm wurde es bereits sehr bald

Ungewöhnlich bald wurde es sehr warm, schon am 19. Mai gab es erstmals 30 Grad, etwa in Schärding oder Weyer. Das ist um zehn bis 20 Tage früher als normal. Österreichweit brachte der Mai um 15 Prozent mehr Sonnenschein und gleich um bis zu 40 Prozent weniger Regen. In Oberösterreich waren es im Schnitt 20 Prozent weniger. Es war damit der trockenste Mai seit 16 Jahren.

Waizenkirchen der nasseste Ort Österreichs

Und noch etwas aus den Statistikzahlen: Der nasseste Ort Österreich liegt in Oberösterreich, nämlich Waizenkirchen mit 88 Millimeter Niederschlag. Aber auch der sonnenreichste Ort liegt in Oberösterreich - nämlich Hörsching mit 279 Stunden Sonnenschein, um ein Viertel mehr als im langjährigen Vergleich.