Verletzter aufwendig von Dach geborgen

Auf einer Baustelle auf einem Firmengelände in Aschach an der Donau ist Dienstagvormittag ein Arbeiter schwer verunglückt. Der Mann zog sich bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste aufwendig vom Dach gerettet werden.

Der 54-jährige Mühlviertler hatte für eine Elektrofirma an dem Gebäude eines Stärke-Herstellers in Aschach gearbeitet. Dort werden gerade umfangreiche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Dabei stürzte der Mann aus noch unbekannter Ursache von einem Gerüst etwa zwei Meter auf ein Dach und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Transport über Stiegenhaus nicht möglich

Ein normaler Transport durch das Stiegenhaus war deshalb nicht möglich. Daher musste eine schonendere Art und Weise gefunden werden, den Patienten vom Dach auf den Boden hinunter zu bekommen. Eine weitere Fremdfirma war mit einem Hubgerüst auf der Baustelle, und mit diesem konnte der 54-Jährige zunächst vom Dach gehoben werden.

Auch Drehleiter der Feuerwehr nötig

Weil das Gerät aber nicht ganz bis auf den Boden fahren konnte, sondern in etwa zweieinhalb Meter Höhe stoppte, kam auch noch die Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz, die den Schwerverletzten das letzte Stück herunterhob. Am Boden wurde der Mann dann an die Rettungskräfte übergeben und vom Notarzthubschrauber schließlich in die Linzer Uniklinik geflogen. Zu seinem Zustand ist noch nichts Näheres bekannt.