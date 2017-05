Frau mit Auto in Stausee gerollt

In eine gefährliche Situation ist eine 26-jährige Frau im Bezirk Kirchdorf geraten. Am Ufer des Stausees Klaus dürfte die Autolenkerin laut Polizei Gas und Bremse verwechselt haben. Sie fuhr mit ihrem Wagen in den See.

Die 26-jährige hatte Dienstagfrüh Pech und doch viel Glück zugleich. Zunächst verwechselte sie offenbar unglücklicherweise die Pedale in ihrem Auto und anstatt zu bremsen, beschleunigte der Wagen direkt am Ufer des Klauser Stausees und rollte über eine Slipanlage, an der Boote zu Wasser gelassen werden können, in den See.

Durchs Seitenfenster entkommen

Die junge Frau konnte sich aber glücklicherweise gerade noch über das geöffnete Seitenfenster aus dem versinkenden Auto retten und ans Ufer zurückschwimmen. Der Wagen ging unter. Die 26-jährige blieb unverletzt, stand aber unter Schock, so die Einsatzkräfte. Sie wollte auf der abschüssigen Stelle stehenbleiben, um zu telefonieren, gab sie in der Befragung gegenüber der Polizei an.

Wagen von Feuerwehrtauchern gesichert

Feuerwehrmänner der Feuerwehren Frauenstein, Molln, Steyrling und Kirchdorf an der Krems tauchten zu dem Wagen und sicherten ihn. Gleichzeitig wurde eine Ölsperre im Wasser errichtet, um zu verhindern, dass sich Öl oder Benzin auf dem See ausbreiten. Mit einer Seilwinde konnte das Fahrzeug dann wieder an Land gezogen werden.