Geldbörse nach 25 Jahren „aufgetaucht“

Es gibt doch noch wahre Schätze zu heben: Der Schriftsteller und Fischer Hans Eichhorn hatte das Glück, seine 25 Jahre lang verschollene Geldbörse im Attersee wiederzufinden.

Die Geldbörse verhängte sich in einer Tiefe von 90 Metern an einem Anker, den der 61-jährige Eichhorn an einem Boot über den Boden zog. So kam die Geldbörse nach 25 Jahren wieder zum Vorschein. Der Inhalt: Bankkarten und rund 500 Schilling.

zurück von weiter

„Sollte wieder Lotto spielen“

„Wie groß war dafür wohl die Wahrscheinlichkeit? Ich sollte wieder Lotto spielen“, so der glückliche Finder.