Letzte Theater-Premieren vor der Sommerpause

Schwungvoll geht mit dem Musical „On The Town“ von Leonard Bernstein das Theaterjahr im Musiktheater zu Ende – ernsthafte Gewissensfragen werden im „Leben des Galilei“ in den Kammerspielen an der Promenade gestellt.

Ab Samstag wird eines der bekanntesten Stücke von Bert Brecht gezeigt: das „Leben des Galilei“, also des bahnbrechenden Physikers und Astronomen Galileo Galilei, der um 1600 gelebt hat und mit der Kirche in Konflikt geriet.

Landestheater/Norbert Artner

Hat er doch herausgefunden, dass sich die Sonne keineswegs um die Erde dreht - womit er am herrschenden Weltbild und damit auch an der Basis des christlichen Glaubens rüttelt. Die Inquisition nahm sich seiner an, Galilei sollte widerrufen. Wahrheit oder Verrat, Auflehnung oder Anpassung - das „Leben des Galilei“ verhandelt mit Musik von Hanns Eisler spannende, allzeit gültige Fragen.

OÖ Landestheater/ Reinhard Winkler

Musical „On the town“

Einen Klassiker von Leonard Bernstein hingegen bringt das Musical-Ensemble konzertant auf die Bühne. „On the town“ heißt das erste Musical von Bernstein. Drei Matrosen erobern darin bei ihrem Landaufenthalt das pulsierende Leben in der New Yorker City, auf der Suche nach der großen Liebe. 1944 komponiert, erwartet das Publikum ein echter mitreißender Bernstein, Christoph Wagner-Trenkwitz wird als Gast durch das Stück führen.

Wobei konzertant nicht heißt, dass es keine Bewegung auf der Bühne geben wird, so Musicalchef Matthias Davids. „Es ist semi-konzertant, also es wird keiner vorne mit einer Mappe stehen“. Drei Aufführungstermine sind ab Pfingstsonntag fixiert.