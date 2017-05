Gleitschirm-Pilot bei Absturz schwer verletzt

Ein 60-jähriger aus Vöcklabruck ist am Sonntag beim Absturz mit seinem Gleitschirm im Tennengebirge (Salzburg) schwer verletzt worden, so die Polizei. Er öffnete noch seinen Rettungsschirm, landete aber in steilem Felsgelände.

Der Pilot aus dem Bezirk Vöcklabruck war in etwa 3.000 Metern Höhe über dem Tennengebirge in Turbulenzen geraten. Es gelang ihm nicht mehr, den verhedderten Schirm zu entwirren, weshalb er den Rettungsschirm öffnen musste. Der 60-Jährige sank ohne Möglichkeit zur Steuerung nach unten und landete hart im steilen Felsgelände im Bereich des Fritzerkogels (Gemeinde Annaberg-Lungötz).

Verletzt über Geröllhang geklettert

Trotz schwerer Verletzungen konnte der 60-Jährige rund 200 Meter über das steile Gelände mit losem Geröll talwärts klettern. Im Auslaufbereich des Hanges wählte er noch den Notruf, ehe er zusammenbrach. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin ins Krankenhaus geflogen.