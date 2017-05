Ried verliert daheim und muss absteigen

Die SV Guntamatic Ried verlor nach nervöser erster Hälfte das Spiel der letzten Chance gegen Mattersburg daheim mit 2:3 (0:2). Die Rieder müssen damit nach dem Abstieg 2003 wieder den Weg in die Zweitklassigkeit beschreiten.

Eine Nervenprobe steht den Riedern bevor, immer mit dem Seitenblick zum Parallelspiel des einzig verbliebenen Abstiegsmitbewerbers St. Pölten bei dessen Gastspiel in Wien bei Rapid.

Kalte Dusche für Ried zum Auftakt

Das Match beginnt nach einer guten Aktion für die Rieder auf der Gegenseite mit der schockierend kalten Dusche für die Innviertler. Hart hat sich verletzt, die Rieder Abwehr ist damit nicht komplett, Alberto Prada schlägt nach einer gedachten Mattersburg-Flanke von Perlak über den Ball. Gebauer im Tor ist überrascht, der Ball Perlaks springt ins lange Eck des Rieder Tores (5.).

Rieder agieren nervös, Mattersburg führt 2:0

Nach zwei Eckbällen für die Rieder ist Möschl mit einer Flanke gefährlich. Mattersburg-Keeper Kuster ist mit den Fingespitzen vor dem Kopfball des Rieders Özdemir am Ball (11.). Die Rieder Offensivbemühungen schaffen Räume für die Burgenländer. Wieder bringt Perlak eine Flanke zur Mitte, wo die Zuordnung der Rieder Abwehr fehlt, Bürger ist zur Stelle und schiebt den haltbaren Ball ins Tor. Gebauer hat da nicht gut ausgesehen (20.).

Der erste Torschuss gelingt den Riedern erst in der 27. Minute. Reifeltshammer hämmert die Flankenvorlage von Stefan Nutz aber über das Tor der Gäste. Die nächste Chance der Rieder klärt Farkas vor Möschl (30.). Bei Gegenstößen agiert die Rieder Abwehr aber total verunsichert. Bürger wird immer wieder gefährlich.

Mattersburg kann zwei Torschussversuche der Rieder blocken (37.). Der Druck der Rieder sieht nun etwas konkreter aus. Möschl hat die Chance auf den Anschlusstreffer, sein Schuss streicht haarscharf am Tor vorbei (44.). Pausenstand 0:2

Zwei Offensivkräfte mehr im Rieder Spiel

Ried-Trainer Lassaad Chabbi bringt mit Wiederbeginn Clemens Walch für Ademi und Thomas Fröschl für Elsneg. Walch zieht beim ersten Angriff gefährlich ab, der Ball streicht um Zentimeter am Tor vorbei. Jetzt kann die Rieder Devise nur „Angriff um jeden Preis“ heißen. Das macht auch Möschl, der Fröschl ideal bedient. Das Tor ist leer, der Ball geht aber daneben (51.).

Anschlusstreffer der Rieder durch Nutz

Die dritte Chance der Rieder in diesem Match sitzt endlich. Fröschl’s Zuspiel in die Mitte bringt der Mattersburger Novak nicht weg, Stefan Nutz schließt den Ball wuchtig zum 1:2 ab (53.). Jetzt keimt unter den 6.800 Zuschauern wieder Hoffnung auf. Zumal Rapid gegen St. Pölten nun auch 2:1 führt. Zwei Tore fehlen den Riedern zum Klassenerhalt.

Die Zeit läuft nun aber gegen die Rieder, die noch knapp eine halbe Stunde Zeit haben, hier dem Abstieg zu entgehen. Mattersburg verzögert die Aktionen, um den Elan der Rieder zu stören, die aber unermüdlich den Angriff suchen. Zwischendurch muss Nutz in der Abwehr aushelfen und köpft einen Kopfball der Burgenländer aus dem Gefahrenbereich (75.).

Die Vorentscheidung durch Mattersburg

Die Mattersburg nützen ihre Konter effizient und stoßen damit Ried ins Abstiegsdilemma. Der eingewechselte Seidl trifft per Kopf zum 1:3 (78.), der eine Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten Maierhofer abschließt.

Möschl trifft zum 2:3

Patrick Möschl macht es nochmals spannend, trifft per Kopf nach Flanke vom Bergmann zum Anschlusstreffer (83.). Zwei Tore fehlen aber weiterhin. Die Rieder versuchen es in den Schlussminuten mit langen Bällen vor das Burgenländer Tor.

Gegenstände aus dem Fansektor landen auf dem Spielfeld und zwingen Schiedsrichter Ouschan zur Spielunterbrechung. Das ist für die Rieder kontraproduktiv. Es gibt noch vier Minuten Nachspielzeit, die zwei benötigten Tore wollen aber nicht mehr gelingen.

Fazit: Obwohl Rapid mit einem 2:1-Sieg gegen St. Pölten den Riedern eigentlich Schützenhilfe leistet, müssen die Innviertler mit dieser bitteren Heimniederlage in den sauren Apfel beißen. Im Rieder Management wird nun Plan B für die Sky Go Erste Liga das weitere Geschehen bestimmen, was vor allem auch Veränderungen im Spielerkader mit sich bringt. Der sofortige Wiederaufstieg soll aber angepeilt werden, zumal es in der kommenden Saison zwei Aufsteiger geben wird.

Die letzte Runde auf einen Blick

Ried – Mattersburg 2:3

Rapid – St. Pölten 2:1

Salzburg – Altach 1:0

Admira – Austria 1:6

WAC – Sturm 1:0

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at