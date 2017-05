Zwei Einsätze in Klettersteigen

Das Wochenende hat die Oberösterreicher nicht nur an die Badeseen gelockt, sondern auch auf die Berge. Damit hatten auch die Bergretter einiges zu tun, wie im Bezirk Gmunden, wo sie zu zwei Einsätzen ausrücken mussten.

In Gosau wollte ein 27-jähriger Linzer mit einer Bekannten den so genannten Schmiedklettersteig bezwingen. Doch weit kam er nicht, denn nach nur wenigen Metern und zwölf Meter über dem Grund bekam er plötzlich Höhenangst. Weil auch seine Begleiterin nicht helfen konnte, rückte die Bergrettung aus und holte beide sicher auf den Boden zurück.

Steinschlag traf Kletterer

In Ebensee machte auf dem so genannten „Weg zum Glück“ in Rindbach einem Brüderpaar zu schaffen. Auf dem sehr schwierigen Klettersteig lösten sich plötzlich mehrere Steine, einer davon traf einen 43-Jährigen aus Nußdorf am Attersee im Brustbereich. Bergretter und Alpinpolizisten stiegen zu den Männern hinauf und brachten sie und zwei weitere Kletterer zu einer Forststraße.