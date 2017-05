Autofahrer mit dem Umbringen bedroht

Völlig unvermittelt ist ein Autofahrer am Samstag von einem 26-Jährigen attackiert und mit dem Umbringen bedroht worden. Der Angreifer stand unter Drogeneinfluss.

An einem Kreisverkehr in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) sprang der junge Mann plötzlich auf die Motorhaube des Autos, riss dann die Autotür auf und attackierte den 51-jährigen Fahrer mit Faustschlägen, so die „Kronen Zeitung“. Darüber hinaus soll der Angreifer Geld gefordert und den 51-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben.

51-Jähriger stieg aufs Gas

Erst als ein weiterer Lenker stehen bleib, war der Angreifer kurz abgelenkt. Der 51-Jährige nutzte die Chance und stieg aufs Gas. Die Polizei konnte den 26-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Er stand unter Drogeneinfluss und wurde in das ehemalige Wagner-Jauregg-Krankenhaus gebracht.