SPÖ OÖ bestürzt über Hartz-IV-Studie

In einer Studie des Finanzministeriums wurde untersucht, was das deutsche Sozialmodell „Hartz IV“ in Österreich bewirken würde. Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer zeigte sich am Samstag bestürzt.

Die SPÖ ist über das ÖVP-geführte Ministerium empört, Sozialminister Alois Stöger befürchtet etwa, dass das österreichische Sozialsystem durch „Hartz IV“ zerstört werden würde.

„Menschen nachweislich ärmer gemacht“

Auch Oberösterreichs SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer zeigte sich am Samstag „bestürzt“. „Hartz IV“ habe die Menschen in Deutschland nachweislich ärmer gemacht, so Gerstorfer, viele hätten ihr gesamtes Vermögen verkaufen müssen, um überhaupt Geldleistungen vom Staat zu bekommen. Aus dem Finanzministerium heißt es, ein Hartz-IV-Modell für Österreich sei derzeit nicht geplant.

Link: