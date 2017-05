Wohnungsbesitzer überraschte junge Einbrecher

Eine ordentliche Überraschung hat ein Braunauer erlebt, als er am Feiertag am frühen Nachmittag in seine Wohnung kam. Er überraschte dort drei jugendliche Einbrecher, die auf der Suche nach Wertsachen waren.

Drei junge Burschen sah der Mann noch aus seiner Wohnung flüchten, als er kurz nach 14.00 Uhr nach Hause kam. Offenbar hatten die Einbrecher seine Abwesenheit genutzt, die Wohnungstür aufgebrochen und dann die Räume nach Wertsachen durchstöbert.

Jugendliche wischen 15 und 17 Jahre alt

Der 34-jährige Wohnungsbesitzer rief sofort die Polizei, und kurze Zeit später saßen auch schon insgesamt fünf Verdächtige zur Vernehmung in der Polizeiinspektion - vier Burschen und ein Mädchen, alle im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, alle aus dem Bezirk Braunau. Drei von ihnen sollen Wertsachen aus der Wohnung gestohlen haben, einer der Burschen und das Mädchen währenddessen Wache hielt.

Weitere Straftaten gestanden

Bei der Befragung gaben die Jugendlichen auch zu, weitere Straftaten begangen zu haben - vier Fahrraddiebstähle, einen Mopeddiebstahl im Bezirk Braunau und einen versuchten Einbruch in einen Zigarettenautomaten in Simbach. Wie hoch der Schaden ist, den die fünf jungen Leute insgesamt angerichtet haben könnten, ist derzeit noch unbekannt.