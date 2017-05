Einbrecher durchbrachen zwei Mauern

Gleich zwei Mauern haben Einbrecher in Wels durchbrochen, um in ein Juweliergeschäft zu gelangen. Sie mussten trotzdem ohne Beute abziehen, weil sie dabei die Alarmanlage ausgelöst hatten.

Die Einbrecher überstiegen zunächst ein Einfahrtstor und gelangte so in das Haus in der Welser Innenstadt. Im Müllraum neben dem Geschäft begannen die Täter, die Wand Richtung Juweliergeschäft zu durchbrechen. Als sie daran scheiterten, starteten sie einen zweiten Versuch, diesmal vom Stiegenhaus aus.

Alarmanlage ausgelöst

Es gelang die Mauer zu durchbrechen. Doch damit kamen die Einbrecher zwar ins Geschäft, lösten aber gleichzeitig auch die Alarmanlage aus. Ohne Beute ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Von diesen fehlt jede Spur.

Einbruch mit Bagger

Erst vor einigen Tagen hatten in Leonding Einbrecher einen Bagger gestohlen. Damit haben die unbekannten Täter dann die Auslagenscheibe aus Sicherheitsglas eines Juweliergeschäft zerstört und Schmuck im Wert von 30.000 Euro erbeutet - mehr dazu in Leonding: Mit Bagger Juwelier ausgeraubt (ooe.ORF.at).