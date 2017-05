Junger Alkolenker raste in Kapelle

Ein 18-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Donnerstag in Peilstein (Bezirk Rohrbach) mit seinem Wagen frontal gegen eine Kapelle geprallt. Das Auto und die Kapelle wurden völlig zerstört.

Der 18-jährige Bursch hatte gemeinsam mit einem Freund an einer Geburtstagsfeier teilgenommen, so die Polizei. Gegen 3.00 Uhr machten sich die beiden auf den Heimweg. Auf einem Güterweg verlor der Bursch jedoch die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Betonschacht und anschließend gegen die Kapelle.

Lenker und Beifahrer unverletzt

Der Wagen und die Kapelle wurden bei dem Aufprall völlig zerstört, so die Polizei. Ein Alkotest bei dem jungen Lenker verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die beiden Insassen des Wagens blieben bei dem Unfall unverletzt.

