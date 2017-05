Großeinsatz in Recylinganlage

Einen Großeinsatz hat es Mittwochabend für die Feuerwehr in Linz gegeben. In der Nähe des Hafens brach in einer Papier-Recyclinganlage Feuer aus, gepresste Altpapierballen gingen dadurch in Flammen auf.

Die Linzer Berufsfeuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf eine große Sortiermaschine übergriff. Ein Sprecher der Feuerwehr spricht von schwierigen Löscharbeiten, die die ganze Nacht hindurch angedauert haben und wohl noch bis Donnerstagmittag dauern werden.

fotokerschi.at

36 Mann der Feuerwehr im Einsatz

Insgesamt 14 Feuerwehrfahrzeuge und 36 Feuerwehrleute standen – teilweise auch noch am Donnerstag - im Einsatz. Verletzt wurde niemand, wodurch das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar.