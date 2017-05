Großer Bedarf an Technik-Spezialisten

Es gibt einen Engpass bei Technik- und Computerspezialisten, so Wirtschafts- und Forschungsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (ÖVP) anlässlich einer Zwischenanalyse zu dem laufenden Strategieprogramm des Landes „Innovatives Oberösterreich 2020“.

Das Strategieprogramm wurde entwickelt, damit Oberösterreich weiterhin wettbewerbsfähig bleibe. Die Erhebungen hätten nun gezeigt, dass man gut unterwegs sei, aber es fehlten ganz spezielle Arbeitskräfte, so Strugl. „Wir brauchen mehr Menschen, die technische Ausbildungen machen, mehr Forscher.“

„Engpass - nicht nur in Oberösterreich“

Einen großen Bedarf habe man im Informatik-, einen noch größeren im Softwarebereich, „mindestens doppelt so viele“ würden benötigt. Dieser Engpass sei nicht nur in Oberösterreich zu sehen, die Frage sei „wo kriegen wir die her“, so Strugl.

Der Wirtschaftslandesrat sprach in einer Pressekonferenz von einer deutlichen Steigerung der Forschungsquote auf 3,15 Prozent in den vergangenen Jahren – „zentrales Ziel für 2020: eine Forschungsquote von vier Prozent für Oberösterreich“, so Strugl.