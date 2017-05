Linzer Museen: Schwerpunkt für junges Publikum

Kunst für das junge Publikum von morgen zu vermitteln: Das haben die Linzer Museen LENTOS und NORDICO zu einer ihrer Kernaufgaben erklärt. Und setzen in punkto Vermittlung verstärkt auf Programm für junge Museumsbegeisterte.

Egal ob wortakrobatische Texte über einem Egon Schiele Bild oder ein Theaterstück über moderne zeitgenössiche Kunst: Ganz im Sinne einer kreativen wie kritischen Auseinandersetzung mit musealen Inhalten haben die Linzer Museen im vergangenen Jahr rund 1.000 mal Kunst- und Kulturvermittlungsprogramme für junge Menschen von vier bis 18 Jahren angeboten. Mit Erfolg, denn das junge Publikum hat im Vorjahr rund ein Viertel der Gesamtbesucherzahl ausgemacht.

Kinderkulturwoche

Es sei enorm wichtig, junge Menschen für Kunst- und Kultur zur sensibilisieren, so die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayrhofer.

LENTOS Sommeratelier

Die Kultur macht auch in den großen Ferien kaum Pause. So etwa sind beim LENTOS-Sommeratelier die jungen Hobbyfotografen gefragt. Unter professioneller Anleitung geht es zuerst auf Motivsuche und dann ins Atelier, um die persönlichen Fotogeschichten mit unterschiedlichsten Techniken entstehen zu lassen. „Das LENTOS geht mit seinen innovativen Projekten einen spannenden neuen Weg im Bereich der Kulturvermittlung. Junge Menschen können hier ihre eigene Kreativität ausleben und sich selbst neu entdecken“, so Lang-Mayrhofer.

LENTOS

Für die Mitglieder der „Los TaLENTOS“ wird jeden ersten Donnerstag im Monat zwei Stunden Programm gemacht, wo sie neue Techniken ausprobieren oder sich mit aktuellen Ausstellung auseinandersetzen. Und auch für noch jüngere – Vier-bis Sechsjährige - gibt es regelmäßig Programm, im welchem sie erste Schritte in der Kunst machen.

NORDICO „Stadt selber machen“

Das Stadtmuseum NORDICO stellt im Juli erneut den Vorplatz zur Verfügung, wenn es für Schüler und Schülerinnen heißt „Stadt selber machen“. Die Kinderuni fragt heuer Zwölf- bis 14-Jährige was glücklich macht und derzeit läuft das Projekt „Zeichne Linz!“, bei dem Motive aus Linz gleich an die Wand gezeichnet werden.

NORDICO/maschekS

„Das junge Publikum hat Anspruch auf seine eigene Perspektive. Bei der Annäherung an Kunst und Kultur steht bei uns der persönliche Kontakt, die gemeinsame Auseinandersetzung und die Möglichkeit, selbst Bilder, Texte oder Performances zu schaffen im Vordergrund.“,so Dunja Schneider, Leiterin der Kunstvermittlung der Museen der Stadt Linz.

Kinderkulturwoche im Herbst

Neben dem laufenden Vermittlungs-Programm im LENTOS und im NORDICO bietet die Kinderkulturwoche im Herbst – vom 19. bis 29. Oktober - übrigens spezielle Angebote für die ganze Familie. Die Kinderkulturwoche hat sich seit dem ersten Mal im Herbst 2103 zu einem Fixprogramm etabliert. Heuer sind über 300 Veranstaltungen – Konzerte, Lesungen, Theater, Ausstellungen – für das junge Publikum ab vier Jahre.

