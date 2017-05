Landesschulrat wusste von Imam-Schule

Eine Überraschung gibt es in der Debatte um eine geplante Imam-Schule in Linz. Laut Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat der Verfassungsschutz den Landesschulrat schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass der besagte islamische Verein eine Imam-Schule einrichten will.

Luger sagt am Mittwoch gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Diese Information wurde mir vertraulich gegeben. Ich habe allerdings keinen Zweifel daran, diese Information zu glauben. Die Quelle kann ich Ihnen nicht nennen, ist aber eine sehr vertrauenswürdige. Man hat beim Landesschulrat offensichtlich erstens nicht reagiert, und zweitens am gestrigen Tag nur gesagt, dass kein Antrag vorliegt. Das ist formal auch richtig. Aber es ist so, dass wenn jetzt alles auf den Tisch gelegt wird, der Landesschulrat seit einem Jahr von diesem Vorhaben wusste und mit niemand darüber ein Gespräch geführt hat. Das halte ich für das besonders Bedenkliche, dass die Zusammenarbeit hier explizit nicht erfolgt ist.“

„Antrag liegt bisher nicht vor“

Aus dem Landesschulrat heißt es dazu in einer ersten Reaktion: Die Gründung einer Privatschule müsse beim Landesschulrat angezeigt werden. Ein entsprechender Antrag liege bisher nicht vor. Mehr sage man dazu nicht.

Muss man vielleicht auch nicht. Der Linzer Baustadtrat Markus Hein (FPÖ) hat das Vorhaben, eine Imam-Schule oder einen Lehrgang in der Lunzerstraße zu etablieren, jetzt von der raumplanerischen Seite prüfen lassen. Er sagte am Mittwoch auf die Frage, ob denn die Stadt eine Handhabe dagegen hätte: „Auf dem geplanten Gebiet haben wir eine Handhabe, das befindet sich in betrieblichem Bauland. Und hier ist nur die Nutzung von betrieblichen Anlagen oder Bauten erlaubt. Sprich, so eine Institution dürfte dort gart nicht errichtet werden. Es war einmal ein Betriebsgebäude, das verkauft worden ist. Soweit ich weiß, wird es derzeit noch gar nicht genutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Intention des Vereins ist, dass er eine betriebliche Nutzung hat.“

ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier sagte am Mittwoch gegenüber dem ORF, in Österreich gebe es ausreichend staatliche Ausbildungsplätze im religionspädagogischen Bereich. Man brauche daher keine privaten Parallel-Bildungseinrichtungen für Imame.

Dönmez: „Wer unterstützt diese Gruppen?“

Die geplante Imam-Schule in Linz hat eines ganz generell einmal mehr aufgezeigt: In der Integrationsfrage oder Fragen möglicher fundamentalistischer oder islamistischer Vereine und Gruppierung ist die Suche nach ganz konkreten Zuständigkeiten eine eher mühsame. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass gerade politische Parteien oft in sehr engem Kontakt mit Migrantenvereinen und Organisationen stehen. Schließlich geht es um potentielle Wähler.

Türkei- und Islamexperte Efgani Dönmez sieht das beim konkreten Fall der türkischen Gruppierungen Alif und Milli Görüs so: „Hier muss man sich die Frage stellen, wer diese Gruppen auch unterstützt. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass hier insbesondere manche aus dem Umfeld der nationalistisch-islamistischen Milli Görüs auch bei der SPÖ als Kandidaten aufgestellt worden sind. Das sollte die Öffentlichkeit schon verfolgen, was sich hier zusammenbraut. Diese Gruppierungen sind sehr straff organisiert. Wenn hier die leitenden Funktionäre sagen, diese oder jene Personen zu unterstützen, dann können sie über ihre Netzwerkstrukturen sehr schnell und sehr effektiv mobilisieren.“

Filzmayr: „Es geht auch um Wählermobilisierung“

Der Politologe Peter Filzmayr betonte am Mittwoch, es sei durchaus begrüßenswert, Menschen mit Migrationshintergrund, potentielle Wähler an österreichische Parteien zu binden. Wichtig aber sei, dass in den Parteien dann die Kontrolle funktioniert, sollte man fundamentalistische oder nationale Strömungen bei diesen Gruppen entdecken. Filzmayr: „Es macht einerseits Sinn, Menschen mit Migrationshintergrund als Mitglied, Funktionär oder Mandatar in bestehende Parteien zu integrieren. Denn die Alternative wäre ja eine eigene, beispielsweise, Ex-Türken-Partei mit österreichischer Staatsbürgerschaft, und das sinngemäß für alle Herkunftsländer. Und das wünscht man sich für Integration nicht. Es geht aber natürlich auch um Wählermobilisierung. In Oberösterreich haben wir rund 80.000 Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund. Auf so eine große Wählergruppe will keine Partei verzichten.“

Peter Filzmayr im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker

Luger: „Radikalisierungen vorbeugen“

Und Klaus Luger sagt auf die Frage, warum denn die SPÖ vor allem mit Milli Görüs mehrere Berührungspunkte hat und sogar führende Milli Görüs-Mitglieder für die SPÖ kandidieren: Er habe immer den Kontakt zu allen Gruppen gesucht, gegen die der Verfassungsschutz keine Bedenken hat. Auch um Radikalisierungen vorzubeugen und westliche Werte einzufordern. Das werde er auch solange so halten, bis der Verfassungsschutz ihm anderes empfehle, so Luger.

Link: