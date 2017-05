Einbrecher flüchtete über Dächer

Über die Dächer von Vöcklabruck ist in der Nacht auf Mittwoch ein Einbrecher vor der Polizei geflüchtet. Für die Suche nach dem Täter rückte sogar ein Kranwagen der Feuerwehr an, der Mann konnte aber trotzdem unerkannt entkommen.

Kurz nach 4.00 Uhr beobachteten Zeugen einen Einbrecher, der in einem Geschäft in der Vöcklabrucker Innenstadt herumschlich. Die zwei Zeugen riefen sofort die Polizei. Als der Streifenwagen am Tatort ankam, rannte der Einbrecher vom Verkaufsraum in das Innere des Geschäfts und von dort über das Stiegenhaus auf den Dachboden.

Feuerwehr rückte mit Kranwagen an

Durch ein Fenster kletterte er auf das Dach und machte sich über die Dächer der angrenzenden Häuser davon. Sofort wurden die umliegenden Dachböden durchsucht, der Einbrecher war aber nirgends zu finden. Um die Dächer besser absuchen zu können, wurde sogar die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Kranwagen anrückte. Der Täter war aber bereits über alle Berge und nicht mehr zu finden.

Polizei ersucht um Hinweise

Es wird vermutet, dass er in dem Geschäft Bargeld gestohlen hat. Die Vöcklabrucker Polizei sucht jetzt nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann - groß und sportlich gebaut -, der während des Einbruchs ein dunkles langes Oberteil und eine dunkle Schiebermütze getragen haben soll. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Hinweise.