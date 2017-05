Weiter Diskussion um Imam-Schule

Die Diskussion um eine geplante Imam-Schule in Linz reißt nicht ab. Die islamische Gemeinschaft Milli Görüs will so eine Ausbildung künftiger Imame. FPÖ und ÖVP sind dagegen, die SPÖ sieht grundsätzlich wenig Spielraum für ein Veto.

Installiert werden soll die Imam-Schule in einem Gebäude der Austria Linz Islamische Föderation (ALIF) in der Lunzerstraße. Dort betont man, es handle sich bei dem Projekt um einen Lehrgang, nicht aber um eine Schule. ALIF wird von liberalen Muslimen als streng konservative Koranschule bezeichnet, in der selbst kleine Mädchen das obligate Kopftuch tragen müssten.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sagte im Interview mit ORF-Redakteur Gernot Ecker auf die Frage, ob er denn gar kein Problem mit einer Imam Schule von Milli Görüs hat, einer Organisation, die der deutsche Verfassungsschutz als eine mit antidemokratischem Staatsverständnis einstuft: „Ich bin nicht zuständig, so etwas zu erlauben oder zu verhindern, das ist Aufgabe des Landesschulrates in OÖ.“ Weil aber keine Schule im klassischen Sinn, sondern ein Lehrgang geplant sei, werde der Landesschulrat umgangen.

Luger: „Problem, wenn es undemokratisch ist“

Luger betonte, dass für die Stadt behördlich dagegen keine Handhabe bestehe, die einzige Möglichkeit gegen das Projekt vorzugehen, sei über die Flächenwidmung und die Raumordnung. In dem kolportierten Objekt sei das Projekt jedenfalls nicht gestattet. „Ich habe ein Problem, wenn es dort autoritär und undemokratisch ist; wenn es eine Schule ist, die vom Landesschulrat bewilligt wird und die sich an die Auflagen und Gesetze hält, dann ist es besser, Imame werden auf Deutsch in Österreich unterrichtet als vom Ausland importiert.“

Allerdings könne man das immer nur für den konkreten Fall entscheiden, „alles, was undemokratisch ist, was andere Menschen ausgrenzt, hat in unserem Land keinen Platz. Aber Religionsfreiheit ist auch ein Gut, für das Generationen gekämpft haben."

ÖVP nimmt SPÖ in die Pflicht

Die ÖVP nimmt die SPÖ hier in die Pflicht: Denn ein SPÖ-Funktionär aus Attnang-Puchheim ist laut ÖVP der Pressesprecher des Vereins ALIF, der diese Moschee in Linz bauen will. Darüber hinaus habe der Verein ALIF bei der letzten Gemeinderatswahl einen Wahlaufruf für die SPÖ gestartet, kritisiert etwa ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.

Imam-Hatip-Schulen aus 1980er Jahren

Islam- und Türkei-Experte Efgani Dönmez warnte im Interview mit Ecker vor einer solchen Schule. Die Imam-Hatip-Schulen wurden in den 1980er Jahren in der Türkei gegründet und Kinder und Jugendliche streng religiös erzogen – das sei der Grundstein dafür, dass die Gesellschaft der heutigen Türkei tief religiös und auch immer islamistischer geworden ist, so der Experte. Und dieses Modell versuche man auch jetzt in Europa zu implementieren.

Ziel sei, dass die Absolventen der Imam Hatip-Schulen in der Türkei ein theologisches Studium absolvieren und wieder nach Europa kommen, um den Islam immer stärker in der Gesellschaft zu verankern.

Dönmez: „Äußerst bedenklich“

Für Dönmez sei dies „äußerst bedenklich für unsere Gesellschaft“. Er sieht die Politik gefordert, dem entgegenzutreten. Es müsse sich die Frage gestellt werden, wer diese Gruppen unterstütze. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass manche aus dem Umfeld der nationalistisch-islamistischen Milli Görüs auch bei der SPÖ als Kandidaten aufgestellt worden sind.“

Auf die Frage was das Ziel der Milli Görüs sei, sagte Dönmez: „Die Implementierung ihrer Werte und Moralvorstellungen über die Bildungsinstitutionen sozusagen eine islamische Gemeinschaft auch auszubauen und den Einfluss darüber nicht aus der Hand zu geben.“ Die Agenda sei natürlich die Islamisierung einer Gesellschaft, der politische Islam sei das Werkzeug dazu, das müsse thematisiert und diffenziert werden, so Dönmez.

Die Milli Görüs sei eindeutig eine Kraft aus dem Lager des politischen Islams. Völlig zurecht habe der deutsche Verfassungsschutz die Milli Görüs als Bewegung mit einem antidemokratischen Staatsverständnis eingestuft, warnt Dönmez.

