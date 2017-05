Neue Wir-Kultur der Zukunftsforscher

Weniger Ich - und dafür mehr Wir: Zukunftsforscher sprechen schon länger von diesem Trend, der immer mehr Platz in der Gesellschaft findet. Mit zahlreichen Möglichkeiten für die Gesellschaft, aber auch die Wirtschaft.

Nicht zuletzt die Digitalisierung und die sozialen Medien haben zur neuen Wir-Kultur beigetragen: Menschen können sich schneller und besser vernetzen, Interessensgemeinschaften dauerhaft zusammenfinden: Der Wandel von der ICH- zur WIR-Kultur eröffne zahlreiche Möglichkeiten - für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft.

WIR-Modelle aus Städten für ländlichen Raum

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagte bei der Pressekonferenz in Linz, dass er für die Zukunft zahlreiche Möglichkeiten sehe: viele neue WIR-Modelle hätten ihre Wurzeln in Städten, würden aber gute Chancen für die ländlichen Regionen bieten. Landesrat Rudi Anschober (Grünen) nennt als Beispiele Bürger- bzw. Bürgerinnenräte, Einkaufsgemeinschaften zwischen Produzenten- und Konsumenten- bzw. Gemeinschaftsgärten.

Trendforscherin Kirsten Brühl spricht davon, dass wir in Zukunft in der Gesellschaft viele Beispiele von Selbstorganisation und neuen Kooperationen sehen werden. Kooperationen, die auch kurzfristig sein können.

Agenda-21-Gemeinschaft zur Umsetzung wächst

Für die Umsetzung der neuen WIR-Kultur gibt es das Agenda 21-Netzwerk OÖ - mit mehr als 140 Gemeinden und neun Regionen. Bei einem Netzwerktreffen am Dienstagabend in Linz sollen zehn neue Gemeinden zur Familie der Agenda dazukommen, die bereits mit der Umsetzung von Zukunftsprojekten im Sinne der Agenda 21 begonnen haben:

Auerbach, Eberstalzell, Kirchdorf am Inn, Maria Neustift, Palting, Schardenberg, Scharnstein, Steyregg und Wolfsegg. Mehr als 1.600 Bürger sich in diesen Gemeinden aktiv in 70 Projektgruppen und Arbeitskreisen an den Agenda 21-Prozessen beteiligt haben.

